Uniper-Aktie verlustreich: Finnland drängt auf schnelle Rettung von Fortum-Tochter Uniper

Es gehe um Tage, maximal ein paar Wochen, sagte die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen am Donnerstag in Berlin. Der angeschlagene Düsseldorfer Konzern gehört mehrheitlich der finnischen Fortum -Gruppe. Uniper hat die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Offen ist, wie die finnische Regierung und Fortum in die Pflicht genommen werden. Tuppurainen sagte, es könnten derzeit keine Optionen ausgeschlossen werden. Die Verhandlungen seien in einer kritischen Phase, gingen aber voran.

Tuppurainen wollte am Donnerstag in Berlin Vertreter des Kanzleramts, mehrerer Ministerien und von Uniper treffen.

Die Uniper-Aktie verliert am Donnerstag auf XETRA zeitweise 3,49 Prozent auf 9,13 Euro.

Berlin/Helsinki (Reuters)