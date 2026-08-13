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13.08.2026 06:31:29
Uniper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Uniper hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 EUR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,80 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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