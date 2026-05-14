Uniper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Uniper hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,200 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 17,34 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,26 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at