Uniper-Order bei Siemens Energy für Netzstabilität in Großbritannien

Das Düsseldorfer MDAX -Unternehmen hatte zu Jahresbeginn vier entsprechende Verträge über sechs Jahre mit dem britischen Stromnetzbetreiber National Grid ESO abgeschlossen. Mit dem Deal wird Uniper nach eigenen Angaben größter britischer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Netzstabilität.

An den Uniper-Kraftwerksstandorten Killingholme in der Grafschaft Lincolnshire und in Grain, Kent, soll Siemens Energy nun Synchronmaschinen installieren, die das Stromnetz jederzeit sicher und stabil halten. Die Technik soll noch in diesem Jahr eingebaut werden und ab 2021 einsatzbereit sein. Traditionell wurden Dienstleistungen zur Frequenz- und Spannungshaltung aus konventionellen Kraftwerken erbracht, für die es mit dem rascheren britischen Kohleausstieg bis 2025 aber Alternativen braucht.

