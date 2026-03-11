Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
|
11.03.2026 13:58:00
Uniper-Rettung zahlt sich aus: 300 Millionen Euro Dividende
Nach staatlicher Rettung und Dividendenstopp hat Uniper seine Rückkehr an den Kapitalmarkt im Blick. Erstmals seit Jahren soll es wieder eine Dividende geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Uniper
Analysen zu Uniper
