Uniper sichert Rohstoffgeschäfte mit Krediten ab

Um zusätzliche Liquidität und finanzielle Flexibilität in künftigen, potenziell extremen Marktsituationen sicherzustellen, habe Uniper die bestehende revolvierende Kreditfazilität mit den Kernbanken in Anspruch genommen, teilte das Unternehmen mit. Es sei das volle Volumen über 1,8 Milliarden Euro abgerufen worden.

Zudem schloss Uniper einen Kreditrahmenvertrag mit der Muttergesellschaft Fortum, so dass das Unternehmen ein Finanzierungsvolumen von insgesamt bis zu 8 Milliarden Euro in Anspruch nehmen kann. Der Kreditrahmenvertrag sei teilweise in Anspruch genommen worden.

Am 4. Januar 2022 habe Uniper zudem eine Kreditfazilität von bis zu 2 Milliarden Euro mit der staatlichen KfW-Bank vereinbart, deren Laufzeit am 30. April 2022 endet. Die Kreditfazilität sei bislang nicht gezogen worden.

Mit den Maßnahmen will Uniper die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen, extremen Marktentwicklungen und daraus resultierenden Sicherungsleistungen erhöhen. Steigende Commodity-Preise erfordern höhere Sicherungsleistungen, gleichzeitig steigt mit höheren Commodity-Preisen aber auch der Wert von Unipers unterliegenden Vermögenswerten im Gas- und Stromportfolio. Daher haben steigende Preise keinen nachteiligen Einfluss auf die strukturellen Ertragsaussichten von Uniper.

FRANKFURT (Dow Jones)