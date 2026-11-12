Uniper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Uniper hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,83 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 94,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11,77 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at