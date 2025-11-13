|
Uniphos Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Uniphos Enterprises präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,33 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniphos Enterprises ein EPS von 0,560 INR je Aktie vermeldet.
