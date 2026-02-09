Uniphos Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Uniphos Enterprises hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uniphos Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -0,270 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at