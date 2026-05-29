Uniphos Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Uniphos Enterprises hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Uniphos Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 261,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 64,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniphos Enterprises 729,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Uniphos Enterprises hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,98 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Uniphos Enterprises 320,03 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 71,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,12 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at