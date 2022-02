UnipolSai (or UnipolSai Assicurazioni) post raggruppamento verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UnipolSai (or UnipolSai Assicurazioni) post raggruppamento hat am 11.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 3,88 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,58 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,88 Milliarden EUR geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,267 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,290 EUR erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,25 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,81 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,251 EUR und einen Umsatz von 13,32 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at