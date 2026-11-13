UNIPRES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UNIPRES hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,06 JPY. Im Vorjahresquartal waren 19,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 74,05 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNIPRES 75,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at