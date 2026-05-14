UNIPRES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UNIPRES lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 192,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNIPRES -475,060 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UNIPRES einen Umsatz von 93,67 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -187,520 JPY. Im Vorjahr waren -472,630 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat UNIPRES im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 321,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 330,05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at