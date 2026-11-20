Die börsennotierte UNIQA Versicherung hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 besser verdient und ihren Gewinn ausgeweitet. Die verrechneten Prämien stiegen um 9,2 Prozent auf 7 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern legte um gut 17 Prozent auf 495 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Den Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr hob der Konzern dank der starken Zahlen an, nunmehr werden zwischen 590 Mio. und 610 Mio. Euro erwartet.

UNIQA hebt Gewinnprognose für 2026 an

Zuvor hatte die UNIQA noch mit 540 bis 570 Mio. Euro gerechnet. "Wir wachsen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE mit 9,2 Prozent weiterhin stark und entwickeln uns auch bei der Profitabilität besser als geplant", kommentierte UNIQA-CEO Andreas Brandstetter. Er verwies unter anderem auf eine hohe Kostendisziplin und einen günstigen Schadenverlauf ohne größere Belastungen aus Naturkatastrophen.

Schaden- und Unfallversicherung als Wachstumstreiber

Nach Segmenten gab es das stärkste Prämienwachstum in der Schaden- und Unfallversicherung, die um 11,5 Prozent auf rund 4,4 Mrd. Euro wuchs. Mit mehr als zwei Dritteln handelt es sich gemessen an den Prämien um den größten Geschäftsbereich der Gruppe. Wesentlichen Anteil am Plus habe der Rückversicherer UNIQA Re in Zürich, dessen Geschäftsvolumen in den ersten drei Quartalen ebenso stark gewachsen sei. Die Netto-Combined-Ratio (Schaden-Kosten-Quote) in der Schaden- und Unfallversicherung der UNIQA betrug 91 Prozent und blieb damit gegenüber der Vorjahresperiode konstant.

Wachstum bei Gesundheits- und Lebensversicherung

Bei der Gesundheitsversicherung verzeichnete die UNIQA ein Plus von 8 Prozent auf gut 1,3 Mrd. Euro, in der Lebensversicherung lagen die Prämien ebenso gut 1,3 Mrd. Euro um 3,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode. Positiv habe sich dank der stabilen Entwicklung an den Finanzmärkten auch das Anlageergebnis entwickelt, das um rund ein Viertel auf 739 Mio. Euro stieg.

Auch branchenweit sieht Brandstetter eine Belebung in der Lebensversicherung. "Ich habe schon oft das Totsagen der Lebensversicherung erlebt. Und siehe da, erlebt sie ein Revival, und zwar quer durch alle Produktgruppen und Regionen", sagte der UNIQA-Chef der APA. Generell sei die Sensibilität der Menschen für die private Altersvorsorge gestiegen.

Ausdrücklich begrüßte Brandstetter in diesem Zusammenhang das von der Regierung geplante Zukunftsdepot. Dieses sei "eine wirklich gute Sache". Österreich könne dadurch lernen, sich stärker am Kapitalmarkt zu beteiligen und die Chancen für einen langfristigen Vermögensaufbau zu nutzen. Positiv sei insbesondere, wenn Kinder möglichst früh gute Voraussetzungen für ihr späteres Leben erhielten. Davon könnte auch die Versicherungswirtschaft profitieren: Als Veranlagungsmöglichkeit im Zukunftsdepot sind unter anderem fondsgebundene Lebensversicherungen vorgesehen.

Geringere Unwetterschäden entlasten UNIQA

Zur positiven Ergebnisentwicklung trug auch bei, dass die Branche in diesem Jahr vergleichsweise geringe Schäden aus Naturkatastrophen verkraften musste. Bei der UNIQA beliefen sich die Unwetterschäden heuer bislang auf rund 80 Mio. Euro. Im Jahr 2024, das vom Sturmtief "Boris" geprägt war, hatte es sich laut Brandstetter dagegen um einen relevanten dreistelligen Millionenbetrag gehandelt.

Mit Blick auf den Klimawandel rechnet der UNIQA-Chef allerdings auch künftig mit hohen Belastungen durch Unwetterkatastrophen. Von der extremen Sommerhitze und den hohen Dürreschäden in der Landwirtschaft sei der Konzern finanziell nicht betroffen, da diese Risiken von der Hagelversicherung als Spezialversicherer gedeckt würden. Grundsätzlich werde die Frage, wie sich Dürre und andere künftig möglicherweise häufigere Unwetterschäden versichern lassen, aber immer wichtiger. "Es wird immer die Möglichkeit geben, Risiken entsprechend zu versichern. Wir müssen aber kreativ sein im Diskurs mit der öffentlichen Hand und uns neue Modelle zum Schutz der Gesellschaft überlegen", sagte Brandstetter.

Auf höhere Versicherungsprämien müssten sich die Menschen jedenfalls einstellen. "Risiken müssen wir entsprechend bepreisen. Wenn Risiken steigen, kostet das entsprechend in der Abdeckung", erklärte der Manager.

Die Aktie von UNIQA gewann in Wien letztlich 1,32 Prozent auf 18,44 Euro.

APA