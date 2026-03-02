UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Vertragsklauseln
|
02.03.2026 09:14:00
UNIQA-Aktie mit Verlusten: VKI beanstandet Klauseln im Kundenbindungsprogramm
Vor dem "myUNIQA plus" Programm habe es den Vorteilsclub "QualitätsPartnerschaft" gegeben, bei dem es allerdings keine Pflicht gewesen sei, die Zustimmung zum elektronischen Postfach und zur elektronischen Kommunikation zu geben, so der VKI. Vier Klauseln habe der Verein eingeklagt, alle seien für unzulässig erklärt worden. Die Gewährung einer Gutschrift darf laut der Entscheidung nicht an die Zustimmung zur elektronischen Kommunikation geknüpft sein. Weiters dürfe der Bonus nicht abgesenkt oder grundlos gekündigt werden, da er einen Anreiz für den Kauf von weiteren Produkten biete und damit Teil des vertraglichen Austausches sei.
Die UNIQA-Aktie ist im Wiener Handel 0,36 Prozent schwächer und notiert zwischenzeitlich bei 16,74 Euro.
bel/tpo
Analysen zu UNIQA Insurance AG
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|16,74
|-0,36%
