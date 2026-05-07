UNIQA-Aktie: Rückkauf und Platzierung von neuer Tier-2-Anleihe

Gleichzeitig platzierte das Unternehmen eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe bei institutionellen Investoren mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, wie die UNIQA am Mittwoch mitteilte. Der Ausgabepreis wurde demnach mit 99,369 Prozent des Nennbetrags festgelegt.

Die neue Anleihe werde in den ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5 Prozent per annum und danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge verzinst, hieß es weiter. Die Transaktion trage zur "Stabilität, Planbarkeit und regulatorischen Qualität der Kapitalbasis von UNIQA bei", so der Versicherungskonzern in einer Aussendung. Die finalen Ergebnisse des Rückkaufangebots erwartet die UNIQA kurz nach Ende der Angebotsfrist am 13. Mai 2026.

hel/spa

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com