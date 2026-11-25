UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Rückversicherungsgeschäft
|
25.11.2026 15:17:00
UNIQA-Aktie tiefer: Rückversicherung und Osteuropa sollen Wachstum antreiben
Die in Zürich ansässige Tochter UNIQA Re solle als drittes Standbein etabliert werden und ihr Prämienvolumen bis 2028 auf rund 900 Mio. Euro fast verdreifachen, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. In den zentral- und osteuropäischen Märkten strebt der Konzern bis 2028 ein jährliches Prämienwachstum von durchschnittlich 8 Prozent an.
Um die Ziele zu erreichen, will die UNIQA zudem verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen und schließt gezielte Zukäufe nicht aus. Die strategischen Finanzziele bis 2028 wurden bestätigt: Der Konzern peilt weiterhin ein gruppenweites jährliches Prämienwachstum von rund 6 Prozent, ein Ergebniswachstum je Aktie von mehr als 7 Prozent sowie eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent an. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Versicherer nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr auf 590 bis 610 Mio. Euro angehoben.
In Wien verliert die UNIQA-Aktie zeitweise 1,87 Prozent auf 18,94 Euro.
tpo
APA
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