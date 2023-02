UNIQA-Aktie unbeeindruckt: UNIQUA bessert seinen Umsatzausblick auf

Zum Vergleich: 2021 wurden 382,3 Millionen Euro verbucht. "Dieses vorläufige Ergebnis vor Steuern belegt eine weitere Verbesserung des Kerngeschäfts von UNIQA", so der Konzern am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Versicherer warnt aber vor allzu viel Optimismus: "Wenngleich UNIQA für das Geschäftsjahr 2023 eine Fortsetzung der Verbesserungen im Kerngeschäft anstrebt, wird das laufende Geschäftsjahr 2023 - wie auch bereits das Geschäftsjahr 2022 - aufgrund der erwarteten instabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von maßgeblichen Unsicherheiten geprägt sein, unter anderem aufgrund volatiler Kapitalmärkte, großer Zinssensitivitäten bei den Kapitalanlagen, Ungewissheit über die Inflationsentwicklung und tendenziell zunehmender Schäden aus Naturkatastrophen."

Ein Ausblick auf die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 werde daher nicht abgegeben - wie das auch in der Vergangenheit der Fall war, so das Versicherungsunternehmen.

Die UNIQA-Aktie verharrt im Wiener Geschäft zeitweise bei 7,86 Euro.

APA