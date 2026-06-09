UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Dividende im Blick
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09.06.2026 18:02:00
UNIQA-Aktie verliert: Hauptversammlung beschließt Aufsichtsrats-Wechsel
Der designierte CEO der Raiffeisen Bank International (RBI), Michael Höllerer, übernimmt das Mandat vom scheidenden RBI-Chef Johann Strobl. Bernhard Breunlich folgt auf Markus Andréewitch. Zudem wurde in der Hauptversammlung die angekündigte Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie genehmigt.
Die UNIQA-Aktie sank im Wiener Handel letztlich um 1,38 Prozent zu auf 17,10 Euro.
rst/phs(APA)
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,UNIQA
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