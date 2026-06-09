UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Dividende im Blick 09.06.2026 18:02:00

UNIQA-Aktie verliert: Hauptversammlung beschließt Aufsichtsrats-Wechsel

UNIQA-Aktie verliert: Hauptversammlung beschließt Aufsichtsrats-Wechsel

Auf der Hauptversammlung der börsennotierten UNIQA Versicherung sind am Dienstag zwei Änderungen im Aufsichtsrat beschlossen worden.

Der designierte CEO der Raiffeisen Bank International (RBI), Michael Höllerer, übernimmt das Mandat vom scheidenden RBI-Chef Johann Strobl. Bernhard Breunlich folgt auf Markus Andréewitch. Zudem wurde in der Hauptversammlung die angekündigte Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 0,72 Euro je Aktie genehmigt.

Die UNIQA-Aktie sank im Wiener Handel letztlich um 1,38 Prozent zu auf 17,10 Euro.

rst/phs

(APA)
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,UNIQA

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