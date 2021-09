UNIQA verdoppelt Start-up-Investments auf dreistelligen Millionenwert - Aktie in Rot

Ursprünglich, beim erstmaligen Engagement in dem Bereich im Jahr 2015, hatte sich die UNIQA hier lediglich 50 Mio. Euro vorgenommen.

Die mittlerweile über 30 Investments der UNIQA in diesem Sektor in ganz Europa würden mit einer soliden jährlichen Rendite von mehr als 20 Prozent den bisherigen Erfolg unterstreichen, erklärte der börsennotierte Konzern am Freitag. Als bis dato erfolgreichste Investments werden Twisto, Bitpanda und Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech) genannt.

Die Verdoppelung soll vorrangig darauf abzielen, herausragende Start-up-Gründer in Europa tatkräftig mit Wachstumskapital zu unterstützen. Der Fokus liege klar auf den Branchen FinTech, InsurTech und Digital Health, die Investmentbeträge im Schnitt üblicherweise bei 0,5 Mio. bis 5 Mio. Euro. Je rund die Hälfte sollen in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa investiert werden. Mit 150 Mio. Euro Volumen sei man einer der größten Venture-Capital-Fonds in Österreich.

