UNIQA verzeichnete 2022 höheren Gewinn

Der UNIQA-Versicherungskonzern hat das vorläufige Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 gesteigert. Das EGT lag laut Mitteilung vom Donnerstag bei rund 422 Mio. Euro und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent an. Die verrechneten Prämien stiegen 2022 um 3,9 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro. Die Dividende soll sich wie schon im Jahr zuvor auf 55 Cent je Aktie belaufen. Für 2023 gibt man sich trotz vieler Unsicherheiten vorsichtig optimistisch.

Getragen wurde das Plus bei den Prämien von fast allen Sparten: So legte die Schaden- und Unfallversicherung um 5,6 Prozent auf 3,69 Mrd. Euro zu und die Krankenversicherung steigerte sich um 4,1 Prozent auf 1,28 Mrd. Euro. Stagniert hat nur die Lebensversicherung, die sich mit 1,64 Mrd. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres hielt. Trotz größerer Schäden durch Unwetter und Naturkatastrophen reduzierte sich die Schadenquote auf 61,1 Prozent, nach 61,3 Prozent im Jahr 2021. Die Combined Ratio verbesserte sich damit von 93,7 Prozent auf 92,9 Prozent.

Für 2023 strebt der Versicherungskonzern weitere Verbesserungen im Kerngeschäft an. Jedoch werden für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der instabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, volatiler Kapitalmärkte sowie der unsicheren Inflations- und Zinsentwicklung weitere Unsicherheiten erwartet. Einen konkreten Ausblick auf die Ergebnisentwicklung gebe man daher nicht.

tpo/bel

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com