Unique Organics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unique Organics hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,31 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,07 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 174,3 Millionen INR, gegenüber 606,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 71,23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at