Unique Organics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unique Organics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,39 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 356,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 191,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at