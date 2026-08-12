Unique Organics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Unique Organics hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 325,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at