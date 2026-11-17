Uniquest veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2020,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniquest 286,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 151,33 Prozent auf 442,98 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at