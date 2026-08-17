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17.08.2026 06:31:29
Uniquest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Uniquest stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 606,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniquest 271,00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 216,30 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 31,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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