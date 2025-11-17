Uniquest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uniquest präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 286,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniquest 223,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,26 Milliarden KRW – ein Plus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniquest 169,35 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at