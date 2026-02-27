27.02.2026 06:31:29

Uniquest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uniquest ließ sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uniquest die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103,06 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Uniquest -518,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 212,02 Milliarden KRW – ein Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniquest 197,86 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 965,23 KRW gegenüber 245,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Uniquest in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 730,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 710,48 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen