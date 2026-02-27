|
Uniquest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Uniquest ließ sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uniquest die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103,06 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Uniquest -518,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 212,02 Milliarden KRW – ein Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniquest 197,86 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 965,23 KRW gegenüber 245,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Uniquest in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 730,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 710,48 Milliarden KRW im Vorjahr.
