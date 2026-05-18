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18.05.2026 06:31:29
Uniquest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Uniquest hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Uniquest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 416,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 305,00 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniquest in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 169,05 Milliarden KRW im Vergleich zu 176,86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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