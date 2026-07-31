Uniqure BV (B) Cert of: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Uniqure BV (B) Cert of hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Uniqure BV (B) Cert of hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,610 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at