Uniqure BV (B) Cert of hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Uniqure BV (B) Cert of hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -1,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,830 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Uniqure BV (B) Cert of im vergangenen Quartal 3,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniqure BV (B) Cert of 2,1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at