Uniqure BV (B) Cert of vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Uniqure BV (B) Cert of hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniqure BV (B) Cert of ein EPS von -0,780 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniqure BV (B) Cert of einen Umsatz von 1,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at