uniQure BV: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

uniQure BV hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat uniQure BV mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,460 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte uniQure BV -4,920 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,63 Prozent auf 16,10 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,12 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,892 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 15,31 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at