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07.05.2026 06:31:29
uniQure BV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
uniQure BV lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das uniQure BV ein Ergebnis je Aktie von -0,820 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 126,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,6 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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