uniQure BV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

uniQure BV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,57 Prozent auf 3,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at