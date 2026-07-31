uniQure BV stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

uniQure BV hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at