uniQure B.V. Aktie
WKN DE: A1XDTV / ISIN: NL0010696654
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05.05.2026 13:16:14
UniQure N.V. Q1 Loss Widens
(RTTNews) - uniQure N.V. (QURE) announced Loss for its first quarter of -$53.535 million
The company's bottom line totaled -$53.535 million, or -$0.85 per share. This compares with -$43.637 million, or -$0.82 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 127.3% to $3.562 million from $1.567 million last year.
uniQure N.V. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$53.535 Mln. vs. -$43.637 Mln. last year. -EPS: -$0.85 vs. -$0.82 last year. -Revenue: $3.562 Mln vs. $1.567 Mln last year.
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Nachrichten zu uniQure B.V.
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01.03.26
|Ausblick: uniQure BV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu uniQure B.V.
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