uniQure B.V. Aktie
WKN DE: A1XDTV / ISIN: NL0010696654
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29.09.2026 15:04:12
UniQure's AMT-130 Shows Continued Slowing Of Huntington's Disease Progression
(RTTNews) - Tuesday, uniQure (QURE) reported new data showing its investigational gene therapy AMT-130 continued to slow measures of Huntington's disease progression in patients followed for up to 48 months.
Huntington's disease is a progressive inherited disorder affecting movement, thinking and daily functioning.
At 36 months, the company reported an 80% slowing of disease progression on cUHDRS and 67% slowing of disease progression based on Total Functional Capacity (TFC) among high-dose patients.
At 48 months, the high-dose group showed 44% slowing on cUHDRS, which was not statistically significant, and 61% slowing on TFC.
QURE shares are currently down 45% in the pre-market at $22.00.
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Nachrichten zu uniQure B.V.
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28.07.26
|Ausblick: uniQure BV gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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