Uniserve Communications: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Uniserve Communications hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Uniserve Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,130 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniserve Communications -0,070 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,97 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,19 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at