Uniserve Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uniserve Communications hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Uniserve Communications 2,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at