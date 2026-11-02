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02.11.2026 06:31:29
Uniserve Communications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Uniserve Communications gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,1 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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