Unisync A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unisync A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CAD, nach -0,040 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unisync A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 21,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at