Unisync A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Unisync A äußerte sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,36 Prozent auf 16,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,0 Millionen CAD gelegen.

Unisync A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,250 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Unisync A im vergangenen Geschäftsjahr 84,48 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unisync A 89,84 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at