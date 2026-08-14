Unisync A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Unisync A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Unisync A ebenfalls ein EPS von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Unisync A im vergangenen Quartal 23,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unisync A 21,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at