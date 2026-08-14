Unisync B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Unisync B hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,07 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at