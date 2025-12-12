|
12.12.2025 06:31:28
Unisync B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Unisync B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Unisync B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Unisync B im vergangenen Quartal 16,7 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unisync B 20,0 Millionen CAD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Unisync B 84,48 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 89,84 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
