Unisync B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unisync B hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,06 Prozent auf 20,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Unisync B 21,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at