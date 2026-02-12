|
Unisync B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Unisync B hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,06 Prozent auf 20,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Unisync B 21,4 Millionen CAD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
