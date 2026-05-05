Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
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05.05.2026 23:07:06
Unisys Corp Q1 Net Loss Widens, Reaffirms FY26 Revenue Growth
(RTTNews) - Tuesday, Unisys Corporation (UIS) announced the first-quarter financial results, reporting net loss attributable to the company of $35.8 million, or $0.50 a share, compared to last year's $29.5 million, or $0.42 a share.
On an adjusted basis, net loss attributable to the company amounted to $9.9 million, or $0.14 per share, compared to $3.5 million, or $0.05 per share, in the previous year quarter.
Revenue for the quarter rose to $437.6 million from $432.1 million in the prior year.
Concurrently, the company reaffirmed full-year 2026 revenue growth of minus 6.5 percent to minus 4.5 percent.
In the after-hours, UIS is trading at $2.86, up 0.70 percent on the New York Stock Exchange.
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