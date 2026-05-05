Unisys Corp Q1 Net Loss Widens, Reaffirms FY26 Revenue Growth

(RTTNews) - Tuesday, Unisys Corporation (UIS) announced the first-quarter financial results, reporting net loss attributable to the company of $35.8 million, or $0.50 a share, compared to last year's $29.5 million, or $0.42 a share.

On an adjusted basis, net loss attributable to the company amounted to $9.9 million, or $0.14 per share, compared to $3.5 million, or $0.05 per share, in the previous year quarter.

Revenue for the quarter rose to $437.6 million from $432.1 million in the prior year.

Concurrently, the company reaffirmed full-year 2026 revenue growth of minus 6.5 percent to minus 4.5 percent.

In the after-hours, UIS is trading at $2.86, up 0.70 percent on the New York Stock Exchange.