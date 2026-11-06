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06.11.2026 06:31:28
Unisys gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Unisys hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -2,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,330 USD je Aktie erzielt worden.
Unisys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 460,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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