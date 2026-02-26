Unisys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unisys veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Unisys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 574,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 545,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,790 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unisys -2,790 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at